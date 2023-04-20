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20 апреля, 23:00

Происшествия

С актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора

С актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора

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С актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора. Об этом сообщает телеканал ABC News cо ссылкой на информированные источники.

"Обвинения против Алека Болдуина... сняты", – указано в сообщении.

В октябре 2021 года Болдуин, во время репетиции на съемочной площадке вестерна "Ржавчина", выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.

Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно.

Прокуратура вменяла Болдуину вину за то, что он фактически пренебрег обязательным тренингом по обращению с огнестрельным оружием, не потребовал по меньшей мере двух проверок пистолета штатным оружейником и направил его на Хатчинс в нарушение первого правила оружейной безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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