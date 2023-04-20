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20 апреля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала мужчину, который попытался украсть чужую сумку

"Московский патруль": полиция задержала мужчину, который попытался украсть чужую сумку

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Сотрудники полиции задержали мужчину в парике, который украл чужой рюкзак с 185 тысячами рублей.

Все случилось в одном из заведений на Арбате. Мужчина в парике незаметно поставил на колени сумку другого посетителя, который общался с девушками за соседним столиком, положил найденные деньги в свой карман и ушел.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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