20 апреля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": полиция задержала мужчину, который попытался украсть чужую сумку
Сотрудники полиции задержали мужчину в парике, который украл чужой рюкзак с 185 тысячами рублей.
Все случилось в одном из заведений на Арбате. Мужчина в парике незаметно поставил на колени сумку другого посетителя, который общался с девушками за соседним столиком, положил найденные деньги в свой карман и ушел.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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