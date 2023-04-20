Новости регионов: торфяной пожар в Свердловской области разросся до 70 гектаров

В Свердловской области уже несколько дней тушат торфяники. Общая площадь возгорания составляет 70 гектаров, из которых пять заняты открытым огнем.

Из-за резкого потепления и отсутствия дождей, число лесных пожаров в 2023 году увеличилось, заявили в МЧС России. Уже зарегистрировано больше тысячи очагов по всей стране.



Прохожий в Магадане чуть не погиб под сошедшей с крыши лавиной. Скорее всего, в это время очищали кровлю, но никакого ограждения в месте проведения работ не было. Деятельностью коммунальщиков уже заинтересовалась прокуратура.



В Новосибирске выбирают имя для белых медвежат, которые родились в зоопарке. Они появились на свет в декабре 2022 года. Предлагать свои варианты могут все желающие, в том числе в соцсетях.