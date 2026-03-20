Площадь пожара на строительном рынке в Солнечногорске выросла до 4,5 тыс квадратных метров

Площадь пожара на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске выросла до 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщило МЧС.

Возгорание произошло недалеко от Зеленограда, на территории Московской области. В настоящее время спасатели наращивают группировку. Дополнительные силы ждут в поселке Андреевка. На месте пожара много дыма и горючих материалов. Госавтоинспекция перекрыла движение в районе пожара, чтобы обеспечить подъезд спецтехники.

