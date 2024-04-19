Подозреваемого в убийстве московского мотоциклиста задержали в Ростовской области

Подозреваемого в убийстве московского мотоциклиста из-за парковки задержали в Ростовской области. Его вместе с двумя возможными соучастниками преступления, которые также были в федеральном розыске, везут на допрос в Москву.

Вечером 17 апреля у подъезда дома на Краснодарской улице между мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного автомобиля. В ответ на сделанное замечание 21-летний подозреваемый нанес своему оппоненту удары ногами и руками, а также ножом, после чего скрылся. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в медучреждение, где скончался.

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