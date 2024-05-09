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Взятие российскими силами села Бердычи в Донецкой Народной Республике было сложным, однако ВС РФ смогли это сделать. Такое заявление сделал Владимир Путин.

Он отметил героизм российских военнослужащих при взятии населенного пункта.

"Так точно, сложно было, но забрали, продвигаемся дальше", – сказал президенту командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков.

5 мая российские военные полностью освободили населенный пункт Очеретино в ДНР. Также подразделения Восточной группировки ВС России заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР.

До этого глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что населенный пункт Работино перешел в серую зону – ВСУ потеряли над ним контроль. Он отметил, что ВС РФ там находиться тоже смысла нет, поскольку это низина. Главное – это взятие под контроль ближайших высот, указал он.