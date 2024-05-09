Более 300 тысяч человек приняли участие в краеведческом диктанте "Московский код"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Более 300 тысяч человек приняли участие в седьмом краеведческом диктанте "Московский код", который прошел с 28 апреля по 4 мая. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В диктанте было 20 вопросов об истории и архитектуре Москвы.

"Свой вопрос могли предложить и жители столицы. В этом году от них поступило рекордное количество вопросов – более 50. Выбрать было достаточно сложно, поэтому впервые пять из них вошли в диктант", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Общее же количество участников диктанта за все годы его проведения превысило 550 тысяч человек.

На открытых площадках ведущие столичные краеведы, историки и гиды также читали лекции о столице. Диктант состоялся в отреставрированном Рязанском трамвайном парке на Новорязанской улице, Галерее на Елоховском, Культурном центре ЗИЛ, павильоне № 58 "Земледелие" на ВДНХ, Музее Москвы, музее-театре "Булгаковский дом", Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Культурном центре Андрея Вознесенского, Центральной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова, Доме культуры "Гайдаровец", Центральной городской молодежной библиотеке имени М.А. Светлова, здании "Башмет-центра", галерее "ГРАУНД Солянка" и пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия".

Кроме того, впервые в диктанте поучаствовали свыше 600 школьников и около 100 горожан "серебряного" возраста. К акции также присоединились 15 столичных вузов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что дни исторического и культурного наследия пройдут в Москве по 31 мая. По его словам, на протяжении всех дней жители и гости столицы смогут познакомиться на экскурсиях, лекциях, мастер-классах с примерно 300 памятниками московской старины. Всего же, как он утверждает, запланировано более 600 мероприятий.

