Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 января.

В поселении Сосенском загорелся склад. Как сообщили в МЧС, в ангаре хранились картон и автозапчасти. Произошло обрушение кровли. Сейчас возгорание уже ликвидировали. Всего на месте работали 57 спасателей и 16 единиц техники.

Пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) совершили один миллиард поездок. Юбилейный пассажир прошел через турникет 17 января. Ему вручили памятные подарки.



Городские службы столицы перевели в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, 18 января будет метель и сильный ветер. За сутки сугробы могут вырасти еще на 10 сантиметров.

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