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Новости

17 января, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 января

"Безопасный город": полиция возбудила уголовное дело о краже собак в Марьине

Половина продавцов получили первые компенсации после пожара на складе Wildberries

"Безопасный город": в Москве задержали бегавших по крыше вагонов метро пранкеров

Wildberries выплатил первые компенсации продавцам после пожара в Шушарах

В Москве арестовали бегавших по крыше вагонов метро пранкеров

Wildberries начал искать свободные склады в Ленобласти после крупного пожара

Возгорание на парковочном месте произошло на улице Островитянова в Москве

"Газель" сгорела в районе станции метро "Коньково" в Москве

ДТП произошло на дублере внешней стороны 44-го километра МКАД

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 января.

В поселении Сосенском загорелся склад. Как сообщили в МЧС, в ангаре хранились картон и автозапчасти. Произошло обрушение кровли. Сейчас возгорание уже ликвидировали. Всего на месте работали 57 спасателей и 16 единиц техники.

Пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) совершили один миллиард поездок. Юбилейный пассажир прошел через турникет 17 января. Ему вручили памятные подарки.

Городские службы столицы перевели в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, 18 января будет метель и сильный ветер. За сутки сугробы могут вырасти еще на 10 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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