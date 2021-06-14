35 человек пострадали в результате ЧП на АЗС в Новосибирске

Количество пострадавших при взрыве на АЗС в Новосибирске достигло 35 человек. Большинство из них госпитализированы в ожоговый центр.

На данный момент пожар на заправке полностью потушен. Спасателем остается только разобрать завалы на месте сгоревшей АЗС. Уточняется, что там прогремело не менее пяти взрывов. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Удалось уберечь от огня соседнюю АЗС. Оттуда вывезли не меньше сотни газовых баллонов.

В МЧС сообщили, что причиной возгорания стало отсутствие заземления у цистерны с газом. Возбуждено уголовное дело.

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