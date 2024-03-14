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14 марта, 21:45

Происшествия

Новости мира: сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" приостановили

Новости мира: сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" приостановили

"Безопасный город": задержан мужчина, который мог украсть шубу из бизнес-центра

"Безопасный город": суд арестовал агрессивного пассажира внедорожника

"Безопасный город": между владельцами двух пунктов выдачи заказов произошел конфликт

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Пожар произошел в жилом доме в Ярославле

Пожар в строящемся доме в Твери произошел на втором этаже

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На аварийной АЭС "Фукусима-1" приостановили сброс воды в океан после мощного землетрясения. Подземные точки магнитудой 5,8 были зафиксированы у побережья.

Сильная снежная буря обрушилась на Колорадо. Отменены десятки рейсов, перекрыты шоссе, ведущие к горнолыжным курортам. Из-за огромных сугробов машины оказались в снежных ловушках.

В жилом доме в Тбилиси ночью произошел сильный взрыв. Причиной ЧП, предположительно, стала утечка газа. Никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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