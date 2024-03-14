Новости мира: сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" приостановили

На аварийной АЭС "Фукусима-1" приостановили сброс воды в океан после мощного землетрясения. Подземные точки магнитудой 5,8 были зафиксированы у побережья.

Сильная снежная буря обрушилась на Колорадо. Отменены десятки рейсов, перекрыты шоссе, ведущие к горнолыжным курортам. Из-за огромных сугробов машины оказались в снежных ловушках.

В жилом доме в Тбилиси ночью произошел сильный взрыв. Причиной ЧП, предположительно, стала утечка газа. Никто не пострадал.

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