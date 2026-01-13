Гибель младенцев из роддома в Новокузнецке объясняют инфекциями

Девять младенцев умерли в роддоме Новокузнецка в праздничные дни. Их гибель объясняют инфекциями – внутриутробными и приобретенными.

Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле. В среду, 14 января, на место прибудет группа врачей, в том числе из Москвы, чтобы проверить работу местной службы родовспоможения.

В роддоме действует карантин из-за превышения порога случаев ОРВИ. Пока не известно, болел ли персонал. Официально связь заболевания с гибелью детей не подтверждена. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.