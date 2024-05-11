Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 23:30

Происшествия

Новости регионов: ангар со стройматериалами загорелся в Наро-Фоминске

Новости регионов: ангар со стройматериалами загорелся в Наро-Фоминске

Новости регионов: спасатели разбирают завалы на месте обрушения дома в Печоре

ДТП произошло на пересечении Бакунинской улицы и Спартаковской площади

Прокуратура Республики Коми начала проверку по факту обрушения подъезда дома

14 человек эвакуировали из обрушившегося дома в Республике Коми

Новости мира: наводнение из-за ливней произошло в Афганистане

Спасатели начали разбирать завалы на месте обрушения дома в Печоре

Обрушившаяся часть пятиэтажного дома в Республике Коми была нежилой

Пятиэтажный дом частично обрушился в Республике Коми

Новости регионов: пять поездов отстали от расписания из-за аварии в Ростовской области

В Наро-Фоминске загорелся ангар со стройматериалами. Огонь успел охватить почти 3 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Водителю автобуса, который упал в реку в Санкт-Петербурге, не было обеспечено необходимое время отдыха в течение нескольких дней. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Начальника автоколонны, который следил за соблюдением режима работы сотрудников, задержали в качестве подозреваемого.

В Ростовской области устраняют последствия аварии на железной дороге. Ночью на станции сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда. В результате загорелась цистерна с топливом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарДТПрегионывидеоАнастасия Трегубова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика