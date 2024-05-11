Новости регионов: ангар со стройматериалами загорелся в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске загорелся ангар со стройматериалами. Огонь успел охватить почти 3 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Водителю автобуса, который упал в реку в Санкт-Петербурге, не было обеспечено необходимое время отдыха в течение нескольких дней. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Начальника автоколонны, который следил за соблюдением режима работы сотрудников, задержали в качестве подозреваемого.

В Ростовской области устраняют последствия аварии на железной дороге. Ночью на станции сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда. В результате загорелась цистерна с топливом.

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