СК попросил суд арестовать обвиняемого в растлении девочки на юге Москвы

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Следователи просили арестовать обвиняемого в растлении 11-летней девочки в подъезде дома в столичном районе Бирюлево Восточное, сообщает пресс-служба столичного СУ СК РФ.

По факту лучившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Покушение на грабеж".

По версии следствия, преступление было совершено 26 мая в подъезде дома на Элеваторной улице. Злоумышленник якобы напал на ребенка, совершил насильственные действия сексуального характера. После этого, считают следователи, он попытался вырвать из рук девочки телефон, однако ей удалось отстоять свое имущество.

Вскоре после нападения мужчину задержали, ему предъявили обвинение. В рамках расследования уголовного дела злоумышленника проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Ранее сообщалось, что девушка смогла дать отпор мужчине, который попытался ее изнасиловать на севере Москвы. 20 мая злоумышленник напал на незнакомую ему девушку, которая шла по улице Дыбенко в столичном районе Ховрино. Угрожая убийством, он совершил насильственные действия сексуального характера, а затем пытался ее изнасиловать.

Девушка оказала активное сопротивление, в связи с чем злоумышленник скрылся с места преступления. Подозреваемого в нападении установили и задержали. Им оказался гражданин Киргизии.

