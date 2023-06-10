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В мире

Новости мира: пожар в промзоне произошел в Нидерландах

Новости мира: пожар в промзоне произошел в Нидерландах

Премьер Мишустин создал правкомиссию по ситуации в Херсонской области

"Рейд 112": ДТП произошло на Коровинском шоссе

Новости часа: ВСУ обстреляли из минометов лодки спасателей в Херсонской области

Пожар произошел на складе с горючим в Уфе

Путин поручил Мишустину организовать комиссию по ситуации в Херсонской области

"Московский патруль": вынесен приговор вымогавшему деньги у родителей больного ребенка

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"Московский патруль": суд вынес приговор блогеру Запирову

"Московский патруль": полиция задержала сборщика мебели, совершившего кражу

Крупный пожар произошел в Нидерландах. Пламя вспыхнуло в промзоне, на одной из лесопилок. Огонь быстро перешел на соседние здания. Люди вынуждены были экстренно покидать дома. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

В джунглях Колумбии живыми отыскали четверых детей, пропавших полтора месяца назад в результате авиакатастрофы. Дети сильно обезвожены и искусаны насекомыми. Крушение Cessna 206 произошло 1 мая.

Как минимум три человека попали в больницу с травмами спины из-за ЧП на эскалаторе в метро Южной Кореи. В городе Соннам полотно внезапно поменяло направление хода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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