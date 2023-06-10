Новости мира: пожар в промзоне произошел в Нидерландах

Крупный пожар произошел в Нидерландах. Пламя вспыхнуло в промзоне, на одной из лесопилок. Огонь быстро перешел на соседние здания. Люди вынуждены были экстренно покидать дома. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

В джунглях Колумбии живыми отыскали четверых детей, пропавших полтора месяца назад в результате авиакатастрофы. Дети сильно обезвожены и искусаны насекомыми. Крушение Cessna 206 произошло 1 мая.

Как минимум три человека попали в больницу с травмами спины из-за ЧП на эскалаторе в метро Южной Кореи. В городе Соннам полотно внезапно поменяло направление хода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



