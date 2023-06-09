Четыре гаража загорелись на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четыре гаража загорелись в Чапаевском переулке на севере Москвы, площадь пожара достигла 100 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"По адресу: Чапаевский переулок, 5, происходит горение четырех гаражей. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Сохраняется угроза переходя огня на рядом расположенные строения", – рассказали в экстренных службах.

Отмечается, что пожарные уже прибыли на место и приступили к ликвидации огня. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось о ликвидации факельного горения на Ленинградском проспекте в районе Сокол. Уточняется, что огонь охватил деревянные конструкции, которые ограждали зону строительных работ. Один человек погиб, еще один пострадал.