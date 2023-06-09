Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий атаки на Каховскую ГЭС

Фото: телеграм-канал "Андрей Алексеенко"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации масштабного наводнения в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Уточняется, что комиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Кроме того, в ее состав вошли глава МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, первый замминистра финансов Леонид Горнин, первый замглавы МВД РФ Александр Горовой, а также врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Помимо этого, согласно распоряжению Мишустина, в состав комиссии были включены представители различных российских ведомств.

Дамба Каховской ГЭС была разрушена украинскими силами в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал случившееся терактом.

Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Режим ЧС также был объявлен в Херсонской области.

Подтоплены оказались свыше 14 тысяч домов. Под воду опустились территория Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад. Кроме того, сообщалось о пяти погибших.

Разрушение Каховской ГЭС не окажет влияние на водоснабжение Крыма