09 июня, 23:26Происшествия
Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий атаки на Каховскую ГЭС
Фото: телеграм-канал "Андрей Алексеенко"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации масштабного наводнения в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Уточняется, что комиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Кроме того, в ее состав вошли глава МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, первый замминистра финансов Леонид Горнин, первый замглавы МВД РФ Александр Горовой, а также врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Помимо этого, согласно распоряжению Мишустина, в состав комиссии были включены представители различных российских ведомств.
Дамба Каховской ГЭС была разрушена украинскими силами в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал случившееся терактом.
Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Режим ЧС также был объявлен в Херсонской области.
Подтоплены оказались свыше 14 тысяч домов. Под воду опустились территория Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад. Кроме того, сообщалось о пяти погибших.
Разрушение Каховской ГЭС не окажет влияние на водоснабжение Крыма
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