16:15Происшествия
Посольство Сирии в Москве начало принимать гумпомощь для пострадавших от землетрясения
Посольство Сирии в Москве начало принимать гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения. Москвичи приносят вещи первой необходимости и продукты.
Возле здания посольства организовали стихийный мемориал. Люди приносят цветы, детские игрушки и зажигают свечи в знак скорби.
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на южный турецкий город Газиантеп.
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