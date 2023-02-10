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Новости

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Происшествия

Посольство Сирии в Москве начало принимать гумпомощь для пострадавших от землетрясения

Посольство Сирии в Москве начало принимать гумпомощь для пострадавших от землетрясения

Трамвай сошел с рельсов во время ДТП в Краснодаре

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Москвичи продолжили собирать вещи для пострадавших от землетрясения в посольство Турции

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Посольство Сирии в Москве начало принимать гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения. Москвичи приносят вещи первой необходимости и продукты.

Возле здания посольства организовали стихийный мемориал. Люди приносят цветы, детские игрушки и зажигают свечи в знак скорби.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло вблизи турецко-сирийской границы 6 февраля. Его эпицентр пришелся на южный турецкий город Газиантеп.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествиягородвидеоАлина ГилеваДарья Крамарова
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