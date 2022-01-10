Музыкант из Киргизии рассказал, зачем он на самом деле приезжал в Казахстан

История музыканта из Киргизии Викрама Рузахунова получила продолжение. На одной из опубликованных ранее записей молодой человек признается, что приехал в Казахстан для участия в митингах, однако уже вернувшись в Бишкек он заявил, что был вынужден оговорить себя.

Рузахунов рассказал, что приехал в Казахстан к другу, а когда начались протесты он пытался вернуться на родину, но его задержали местные силовики. В камере ему посоветовали взять на себя вину, чтобы его без разбирательств экстрадировали на родину. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

