Из окна многоэтажки в Москве выпал годовалый ребенок

В реанимации находится сейчас годовалый мальчик, который выпал из окна на западе столицы. Прокуроры выясняют обстоятельства произошедшего.

Как ребенок оказался на подоконнике? И что теперь грозит родителям? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.