Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Алексеева прибыл в Москву по заданию Украины

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева Любомир Корба прибыл в Москву по заданию спецслужб Украины в конце декабря 2025 года. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Следователи установили лица, причастные к покушению. На месте происшествия был проведен тщательный осмотр, в ходе которого обнаружено орудие преступления.

