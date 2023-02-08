Глава российского МЧС поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей

Глава российского МЧС Александр Куренков поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей. Они готовятся к вылету.

Москвичи, желающие помочь пострадавшим от землетрясения, могут принести необходимые вещи в посольство Турции, которое находится в столице по адресу 7-й Ростовский переулок, дом № 12.

Какая ситуация в пострадавших районах Турции и как спасают людей из-под завалов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.