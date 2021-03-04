Полиция оштрафовала водителей Gelandewagen, которые перекрыли Тверскую

Полиция оштрафовала водителей Mercedes Gelandewagen, которые перекрыли Тверскую. Кадры, снятые в центре столицы, ранее появились в соцсетях. На них видно, как три внедорожника премиум-класса выстроились параллельно, заняв почти всю проезжую часть, а затем поехали, высыпая на дорогу лепестки роз.

Как оказалось, это было постановочное видео для TikTok. За умышленное создание помех и угрозу безопасности дорожного движения каждому из водителей придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.