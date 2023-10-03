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03 октября, 07:15

Происшествия

Столичные полицейские задержали вандала, который сломал статую фонтана на Арбате

Столичные полицейские задержали вандала, который сломал статую фонтана на Арбате

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Вандала, повредившего скульптуру принцесса Турандот, задержали в Москве. Им оказался 20-летний приезжий, сообщили в МВД.

Инцидент произошел на прошлой неделе на Арбате. Тогда молодой человек в нетрезвом виде залез на статую и начал раскачиваться, затем не удержался и упал в воду, сломав при этом держатель балдахина над фонтаном. Теперь он находится под подпиской о невыезде.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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