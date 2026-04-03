Число пострадавших при ЧП с поездом Москва – Челябинск под Ульяновском увеличилось до 24 человек. Среди них 4 детей.

Ранее сообщалось, что у 2 пострадавших диагностированы переломы, остальные получили ушибы. Погибших нет. Людей эвакуировали из опрокинутых вагонов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

