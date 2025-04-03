Газовый баллон взорвался на судостроительном заводе в Петрозаводске

Крупный пожар вспыхнул на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске. По данным МЧС, в начале тушения в одном из цехов взорвался газовый баллон. Огонь перекинулся на крышу, общая площадь возгорания составила около 1,5 тысячи квадратных метров.

Известно о трех пострадавших. Одного уже отпустили домой, двое находятся в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. Больницы города переведены в режим повышенной готовности. Прокуратура Карелии начала проверку по факту случившегося.

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