Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 11:15

Происшествия

Крупный пожар произошел на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске

Крупный пожар произошел на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске

На проспекте Вернадского мужчина посадил за руль ребенка

ДТП с каршеринговым автомобилем произошло на юго-востоке Москвы

В Дагестане один человек погиб после падения автомобиля в реку с 70-метрового обрыва

Новости регионов: в Ростовской области потушили крупный природный пожар

Lamborghini Егора Крида попала в ДТП в центре Москвы

ДТП с Ferrari произошло на Мичуринском проспекте Москвы

Ferrari попала в аварию на Мичуринском проспекте Москвы

В Дании заявили, что США не возьмут Гренландию под контроль

"Московский патруль": домашние питомцы отравились ядовитым веществом в Подмосковье

Онежский судостроительный завод загорелся в Петрозаводске. Как сообщили в региональном МЧС, там вспыхнул один из боксов. Горит уже 1,5 тысячи "квадратов".

Причины возгорания не уточняются, на месте работают спасатели. По данным местного Минздрава, туда направлены две бригады медиков. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что пострадали три человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика