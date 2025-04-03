Крупный пожар произошел на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске

Онежский судостроительный завод загорелся в Петрозаводске. Как сообщили в региональном МЧС, там вспыхнул один из боксов. Горит уже 1,5 тысячи "квадратов".

Причины возгорания не уточняются, на месте работают спасатели. По данным местного Минздрава, туда направлены две бригады медиков. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что пострадали три человека.

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