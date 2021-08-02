На съезде с МКАД произошла авария с участием такси

Затруднено движение на съезде с МКАД на Ленинградское шоссе. В сторону области столкнулись два автомобиля.

Там легковушка въехала в машину такси. Есть ли пострадавшие, неизвестно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.