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Новости мира: самолет ВВС Индии разбился на юго-западе страны

Новости мира: самолет ВВС Индии разбился на юго-западе страны

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Самолет ВВС Индии разбился на юго-западе страны. Оба пилота успешно катапультировались, сообщили в национальном военном ведомстве. Инцидент произошел во время тренировочного полета разработанного в Индии реактивного учебно-тренировочного судна. В эксплуатации этот самолет находился больше полувека.

В США составы с опасными грузами дважды сошли с рельсов с интервалом в сутки. Губернатор Миннесоты заявил, что 24 вагона компании Canadian Pacific сошли с колеи недалеко от канадской границы. Железнодорожный регулятор США не зафиксировал утечки химикатов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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