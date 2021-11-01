Новости России: родственники принесли тело женщины к зданию администрации Тимашевска

Суд отпустил блогершу, задержанную за откровенный снимок напротив Исаакиевского собора. Следствие просило избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако обошлось без домашнего ареста и других ограничений. Во время заседания выслушали показания свидетелей, которые заявили, что блогерша оскорбила их, власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами. Суд назвал доводы следствия неубедительными. Сама девушка извинилась за свой поступок, заявив, что заигралась в блогера. Она подчеркнула, что такого больше не повторится.

На Кубани в городе Тимашевске родственники умершей женщины привезли ее тело к зданию администрации. По словам людей, они решились на такой шаг из-за грабительских расценок похоронных служб. Рассказывают, что местное бюро судебно-медицинской экспертизы принимает только те тела, которые привозят на транспорте определенной организации. Похоронную атрибутику тоже нужно покупать только в конкретном ритуальном агентстве. Все дополнительные услуги обходятся родственникам покойников в 7–8 тысяч рублей.

В Уссурийске машину с ребенком внутри припарковали в опасной близости от железнодорожных путей. Задние колеса авто стояли практически на рельсах. Неподалеку находился локомотив. Очевидцы попросили девочку, которая была в салоне, открыть дверь, после чего машину удалось откатить в сторону. Возмущенные местные жители требуют лишить людей, бросивших ребенка, прав не только водительских, но и родительских.

В Сочи полицейские остановили дивано-мобиль. Необычный транспорт колесил по улицам города и представлял собой такую чилаут-зону. Помимо дивана на платформе был столик, а сзади торчали два флага. Полиция такой креатив не оценила и забрала машину на охраняемую стоянку. Водителю теперь грозит штраф за езду без ремней безопасности, протокол уже составили.