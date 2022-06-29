Жители Калининграда рассказали, ощутили ли они запрет Литвой транзита товаров

Ограничение Литвой транзита ряда товаров в Калининград ощутили на себе те жители, которые приступили к ремонту. Со строительными материалами в регионе сейчас есть проблемы.

При этом местная жительница отметила, что продукты и другие необходимые для жизни товары люди получают в полном объеме. По ее словам, ситуация в магазинах не изменилась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

