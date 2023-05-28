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09:15

Политика

Второй тур президентских выборов начался в Турции

Второй тур президентских выборов начался в Турции

Новым главой правящей партии в Сербии стал министр обороны Вучевич

Второй тур президентских выборов в Турции начнется 28 мая

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Второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая

Второй тур президентских выборов начался в Турции. Перед вторым туром кандидаты обменялись резкими заявлениями.

Действующий глава государства Эрдоган обвинил своего оппонента Кылычдароглу в недальновидности заявлений по поводу российского вмешательства в предвыборную гонку и призывал привести доказательства. Представитель оппозиции в ответ напомнил, что звал Эрдогана на дебаты, чтобы доказать его сотрудничество с террористами, но этот диалог так и не состоялся.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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