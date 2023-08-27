ВСУ уничтожили более половины уникального хвойного леса в ландшафтном парке в устье Днепра

ВСУ уничтожили больше половины уникального хвойного леса в ландшафтном парке Кинбурнская коса в устье Днепра. Местные флора и фауна пострадали от обстрелов зажигательными снарядами, которые применяет украинская сторона. Об этом агентству ТАСС рассказали российские военные, которые несут службу по охране берега.

Кроме того, в результате таких обстрелов разрушено около 100 домов мирных жителей в Херсонской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.