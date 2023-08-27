Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:15

Политика

ВСУ уничтожили более половины уникального хвойного леса в ландшафтном парке в устье Днепра

ВСУ уничтожили более половины уникального хвойного леса в ландшафтном парке в устье Днепра

ВС РФ значительно улучшили положение на купянском направлении

На южнодонецком направлении российские войска отразили две атаки морской пехоты ВСУ

FPV-дрон вывел из строя бронетранспортер американского производства

Мятежники Нигера уточнили, что высылают из страны только посла Франции

В Сеть попало видео с тренировками российских десантников в тыловом районе зоны СВО

Эксперты заявили о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении

Российские военные отразили несколько атак ВСУ на купянском направлении

Новости мира: премьер Эстонии заявила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в РФ

Эксперты заявили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

ВСУ уничтожили больше половины уникального хвойного леса в ландшафтном парке Кинбурнская коса в устье Днепра. Местные флора и фауна пострадали от обстрелов зажигательными снарядами, которые применяет украинская сторона. Об этом агентству ТАСС рассказали российские военные, которые несут службу по охране берега.

Кроме того, в результате таких обстрелов разрушено около 100 домов мирных жителей в Херсонской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика