Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 07:45

Политика

Кирби призвал быстрее принять решение о выделении денег для поддержки Украины

Кирби призвал быстрее принять решение о выделении денег для поддержки Украины

Зеленский проанонсировал следующий этап контрнаступления

Новости мира: в Германии заявили о неисправной военной технике

Российская авиация поразила пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

Первая партия танков Abrams прибыла на Украину – СМИ

Российские военные уничтожили украинский истребитель Миг-29 на аэродроме Долгинцево

МИД РФ опровергло заявления Армении о влиянии РФ на протесты

МИД РФ опровергло заявления Армении о том, что протесты в республике инспирированы Россией

Российские военные поразили наблюдательные пункты двух бригад ВСУ в ДНР и Херсоне

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Представитель Белого дома Джон Кирби сказал в эфире CNN, что у США осталось немного небольшое количество денег на поддержку Украины, их хватит всего на несколько недель. Поэтому он призвал американских законодателей побыстрее принять решение о выделении дополнительных денег.

Речь идет о 24 миллиардах долларов, которые запрашивала ранее администрация Джо Байдена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политиказа рубежомвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика