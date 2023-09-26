Кирби призвал быстрее принять решение о выделении денег для поддержки Украины

Представитель Белого дома Джон Кирби сказал в эфире CNN, что у США осталось немного небольшое количество денег на поддержку Украины, их хватит всего на несколько недель. Поэтому он призвал американских законодателей побыстрее принять решение о выделении дополнительных денег.

Речь идет о 24 миллиардах долларов, которые запрашивала ранее администрация Джо Байдена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.