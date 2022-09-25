В ДНР и ЛНР начался третий день референдума

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начался третий день голосования в рамках референдумов о вхождении этих регионов в состав РФ. Общая явка в первые два дня превысила 30%, лидирует ДНР с 55%.

Сегодня все избирательные участки начали свою работу. Однако угрозу безопасности продолжает представлять Украина. По словам председателя ЦИК ЛНР, из-за обстрелов участки в Алчевске пришлось эвакуировать в бомбоубежище.

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