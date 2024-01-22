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22 января, 07:15

Политика

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета безопасности ООН

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета безопасности ООН

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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Он примет участие в заседаниях Совбеза ООН по Ближнему Востоку и Украине.

Уточняется, что борт министра летел по северному пути в обход недружественных стран. На этот раз все журналисты, которые сопровождают Лаврова в США, получили визы без приписки об ограничении передвижения в 25 миль, как это было в сентябре 2023 года.

Подробнее об этом и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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