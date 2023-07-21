Минобороны РФ показало кадры боевой работы штурмовых отрядов ВДВ в зоне СВО

В Минобороны РФ показали боевую работу штурмовых отрядов ВДВ в зоне специальной военной операции. На кадрах видно, как бойцы захватывают пункт ВСУ, который был замаскирован в лесном массиве.

Вычислили его операторы беспилотников. Как только стали известны точные координаты, по цели сначала открыли огонь российские артиллеристы, после чего к месту отправилась пехота. В итоге солдатам ВСУ пришлось бежать, бросив оружие и боеприпасы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.