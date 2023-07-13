В Елисейский дворец прислали письмо с человеческим пальцем – СМИ

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В Елисейский дворец в Париже пришло письмо с человеческим пальцем. Об этом сообщает издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источник.

Уточняется, что письмо пришло 9–10 июля – за несколько дней до праздника в честь Дня взятия Бастилии. Палец лежал в холодильнике, где местные сотрудники полиции оставляли свою еду.

По информации журналистов, личность человека, которому принадлежит палец, установлена. Однако каких-либо подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что сотрудники французского посольства на Большой Якиманке в Москве получили письмо, в котором присутствовало неизвестное вещество.

До этого аналогичная ситуация произошла в посольстве Финляндии в Москве, куда доставили три письма, в одном из которых был обнаружен порошок.

Посольство сразу же обратилось в МИД РФ. В соответствии с правилами безопасности министерства иностранных дел Финляндии, эти письма передали представителям официальных органов России.