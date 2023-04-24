Письмо с неизвестным веществом пришло в посольство Франции в Москве – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сотрудники французского посольства на Большой Якиманке в столице получили письмо, в котором присутствовало неизвестное вещество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В настоящее время на месте работают правоохранители", – говорится в сообщении.

Собеседники агентства уточнили, что конверт изымут, а обнаруженное вещество отправят на проведение экспертизы. По факту случившегося начата проверка, в ходе которой выявят отправителя конверта.

До этого диппредставительство Финляндии в Москве обратилось в МИД РФ в связи с получением трех писем с неизвестным веществом. По словам Марии Захаровой, конверты были переданы правоохранительным органам РФ.

Она подчеркнула, что в почтовом ящике посольства обнаружили три идентичных конверта, адресованных военному атташе и его помощникам.