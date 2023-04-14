МИД РФ подтвердил обращение посольства Финляндии о полученных письмах с веществом

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Финское диппредставительство в Москве обратилось в МИД РФ в связи с тремя письмами с неизвестным веществом, которые посольство Финляндии получило в четверг, 13 апреля. Об этом сообщается на сайте российского ведомства со ссылкой на комментарий официального представителя министерства Марии Захаровой.

По ее словам, конверты были переданы правоохранительным органам РФ. Захарова рассказала, что в почтовом ящике посольства обнаружили три идентичных конверта, адресованных военному атташе и его помощникам.

"При открытии первого конверта в нем был обнаружен белый порошок, после чего два остальных письма были оставлены запечатанными. Посольству Финляндии по итогам будет предоставлена информация о результатах изучения случившегося", – поделилась дипломат.

О том, что в финское диппредставительство в столице РФ поступили письма с неизвестным порошком, стало известно в пятницу, 14 апреля. В соответствии с правилами безопасности МИД Финляндии, конверты передали представителям официальных органов России.

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