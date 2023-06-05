Экс-разведчик США заявил о тайной ненависти к Зеленскому среди стран НАТО

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Надежды президента Украины Владимира Зеленского на то, что страну примут в НАТО, иллюзорны. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

"Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда", – заявил Риттер.

Он подчеркнул, что Зеленский живет в вымышленном мире, и кроме того, не понимает истинного отношения стран Запада к нему. По словам разведчика, украинского президента просто используют, отправляя его народ на смерть, и втайне ненавидят.

Ранее Зеленский признал, что Украина не сможет попасть в НАТО до завершения конфликта. При этом он подчеркнул, что вступление в НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто до этого заявлял, что вопрос о вступлении Украины в Альянс не должен подниматься на саммите, который состоится в Вильнюсе в июле. Он призвал не "создавать иллюзии, которые очевидным образом не будут осуществлены".

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