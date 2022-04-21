ВС РФ продолжили использовать различное оружие в спецоперации на Украине

Российские войска используют самое разное вооружение в спецоперации на Украине. Например, Минобороны России сообщило, что на побережье Черного моря расчеты берегового ракетного комплекса "Бал" выполнили пуск четырех высокоточных ракет по военным объектам Украины.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.