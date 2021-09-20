На выборах в Госдуму обработано 26% бюллетеней

Обработано 26 процентов бюллетеней в целом по стране. Пять партий преодолели минимальный пятипроцентный барьер по выборам в Госдуму. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия – За правду".

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму. Последние участки закрылись в Калининградской области в 21:00 по московскому времени. Подсчет голосов продолжается.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.