В МО РФ считают, что иностранные наемники отказываются ехать на Украину

Иностранные наемники отказываются ехать на Украину. По данным Минобороны РФ, желающих участвовать в спецоперации на стороне Киева становится все меньше.

В плен российским войскам сдались американские наемники Александр Дрюк и Энди Хюйн. Они рассказали, что поехать на Украину их заставили выпуски новостей и пропаганда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

