В штабе ЛДПР подвели промежуточные итоги голосования

В штабе ЛДПР подвели промежуточные итоги трехдневного голосования.

"ЛДПР в тройке лидеров, мы остаемся в парламенте, будем работать в парламенте. И я надеюсь, что результат, – он будет выше, все-таки потому что очень маленькая часть протоколов отработана. И надо отметить серьезную и четкую победу губернатора Дегтярева, то есть нашего инженера, которого мы отправили один год назад на Дальний Восток, он все-таки смог доказать, что поддержка ЛДПР на Дальнем Востоке – она сохраняется, то есть мы не аутсайдеры на сегодняшний день", – сказал заместитель руководителя Высшего Совета ЛДПР Сергей Каргинов.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Итоговая явка онлайн-избирателей в Москве составила 96,5%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.