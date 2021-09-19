В России завершилось голосование на выборах в Госдуму восьмого созыва. Избирательные участки на всей территории страны работали с 08:00 до 20:00 по местному времени, последними они закрылись в самом западном регионе России – Калининградской области.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В выборах участвовали 14 партий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.