"Единая Россия" набирает 38,85% голосов на выборах после обработки 10,01% протоколов

21:04 (обновлено 19.09.2021 21:48)
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Партия "Единая Россия" набирает 38,85% голосов по спискам в Госдуму после обработки 10,01% протоколов, сообщает Центральная избирательная комиссия РФ.
В информационном центре Центризбиркома также указали, что на втором месте идет КПРФ с результатом 24,94%, затем ЛДПР (9,57%) и "Новые люди" (7,83%).
Партия "Справедливая Россия – За правду" набирает 6,75% голосов. Партия пенсионеров преодолевает 3-процентный барьер (3,12%). Среди партий, набравших более 1%, – "Коммунисты России" (1,58%) и "Зеленые" (1,21%).
Голосование на выборах в Госдуму завершилось в России в 21:00 по московскому времени после закрытия участков в Калининградской области.
В Москве участки для голосования прекратили работу в 20:00. Члены участковых комиссий приступили к подсчетам результатов голосования.
В рамках дистанционного электронного голосования в Москве явка составила 96,5%. Как сообщили в Общественном штабе по наблюдению за голосованием, данный показатель является рекордным.
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