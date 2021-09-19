"Единая Россия" набирает 38,85% голосов на выборах после обработки 10,01% протоколов

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Партия "Единая Россия" набирает 38,85% голосов по спискам в Госдуму после обработки 10,01% протоколов, сообщает Центральная избирательная комиссия РФ.

В информационном центре Центризбиркома также указали, что на втором месте идет КПРФ с результатом 24,94%, затем ЛДПР (9,57%) и "Новые люди" (7,83%).

Партия "Справедливая Россия – За правду" набирает 6,75% голосов. Партия пенсионеров преодолевает 3-процентный барьер (3,12%). Среди партий, набравших более 1%, – "Коммунисты России" (1,58%) и "Зеленые" (1,21%).

Голосование на выборах в Госдуму завершилось в России в 21:00 по московскому времени после закрытия участков в Калининградской области.

В Москве участки для голосования прекратили работу в 20:00. Члены участковых комиссий приступили к подсчетам результатов голосования.

В рамках дистанционного электронного голосования в Москве явка составила 96,5%. Как сообщили в Общественном штабе по наблюдению за голосованием, данный показатель является рекордным.