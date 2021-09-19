Памфилова сообщила о 12 случаях вбросов на выборах в Госдуму в восьми регионах РФ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова подтвердила факты вбросов в 8 субъектах страны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Во всех случаях бюллетени признаны недействительными, работают правоохранительные органы", – заявила она.

Памфилова уточнила, что речь идет об Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской областях. Председатели УИК в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях, где были выявлены вбросы, отстранены от должностей.

В Москве закрылись участки для голосования на выборах в Госдуму. Речь идет как о районных УИКах, где члены участковых комиссий приступили к подсчетам результатов голосования, так и о дистанционном электронном голосовании.

По предварительным данным, явка на онлайн-голосование в столице составила 95,1%.