За сутки на курском направлении Вооруженные Силы России отразили атаки четырех бригад ВСУ. Военные вычисляют диверсионные группы противника при попытках проникнуть вглубь российской территории.

Удары по украинским формированиям наносят расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" и пушек "Гиацинт-С". Также российские артиллеристы накрыли огнем позицию миномета ВСУ. Всего же за сутки украинская армия на этом направлении потеряла более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.