Второй розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет в Москве 17 марта

Второй розыгрыш акции #ВыбираемВместе состоится в воскресенье, 17 марта. Стать его участниками смогут те москвичи, которые примут участие в электронном голосовании на выборах президента РФ с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта.

Победителей определят не позднее 10:00. После 12:00 им направят СМС-сообщения с номера DIT_MOS с уведомлением о призе. Для его получения необходимо будет активировать уникальный код участника на сайте "Миллион призов".

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

