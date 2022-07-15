Внеочередное заседание началось в ГД 15 июля

В Госдуме началось внеочередное заседание. Ради него депутаты вернулись из регионов. На заседании рассмотрят инициативы по поддержке россиян и российской экономики.

Всего планируется обсудить 17 законопроектов, некоторые из них будут рассмотрены во втором чтении. А первый пункт повестки – обсуждение кандидатуры министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова на должность вице-премьера правительства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.